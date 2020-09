Airuno, ha preso servizio il nuovo comandante della Polizia locale

Enrico Badon ha preso incarico ieri e oggi ha iniziato a prendere confidenza con la comunità di Airuno

Soddisfatto il sindaco Alessandro Milani: “E’ competente e motivato”

AIRUNO – Ha preso servizio ufficialmente oggi, dopo aver firmato la presa in carico del servizio ieri, il nuovo comandante della polizia locale Enrico Badon. Veneto di origine, classe 1982, arriva dal comune di Alzano lombardo, nella bergamasca, dove prestava servizio come agente di polizia locale. “L’ho visto molto determinato e preparato” commenta soddisfatto il sindaco Alessandro Milani, che lo ha assunto attraverso un incarico a contratto fiduciario, legato alla durata del mandato amministrativo, così come previsto dall’articolo 110 del decreto legislativo 267/2000. “Con il suo arrivo riusciamo a coprire il vuoto creato dopo la partenza del precedente comandante Luca Bianchi, trasferito a Barzanò. Grazie alla sua figura dirigenziale, il servizio, finora affidato a due agenti in ‘prestito’ da altri Comuni, potrà essere riorganizzato al meglio al fine di rispondere alle esigenze di una realtà come Airuno che seppur piccola, ha elementi nevralgici come la stazione, la provinciale e il Cas, centro di accoglienza straordinaria, su cui prestare la massima attenzione”.