Airuno, il grazie del sindaco agli alpini per la pulizia delle aree verdi

La pulizia delle aree verdi è stata possibile grazie agli infaticabili alpini

Milani: “A fine agosto è previsto il secondo intervento di manutenzione”

AIRUNO – Un grande grazie agli alpini che si sono rimboccati le maniche per pulire le aree verdi del paese. Lo rivolge il sindaco Alessandro Milani al termine del primo intervento di manutenzione di alcune zone di Airuno.

“L’orgoglio e il grande grazie è per i nostri instancabili volontari comunali del Gruppo di Intervento Alpini del Territorio -precisa il primo cittadino -. Sono il nostro fiore all’occhiello. Nonostante il caldo di questi giorni, loro ci sono sempre! A nome dell’Amministrazione Comunale, siamo loro grati. Informiamo inoltre che per la fine del mese di Agosto è previsto il secondo giro di pulizia straordinaria che prevede il taglio accurato del verde dai marciapiedi, in collaborazione con la ditta incaricata Silea”