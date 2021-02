A breve la nuova convezione tra le penne nere e l’Amministrazione comunale

Il sindaco soddisfatto: “Quello sul Val Camoggia è il primo di una lunga serie di interventi finalizzati alla prevenzione del nostro territorio”

AIRUNO – Si è svolto sabato 6 febbraio sul Val Camoggia il primo intervento del 2021 da parte del Gruppo Alpini, grazie alla collaborazione attiva da anni con l’Amministrazione Comunale.

Il gruppo di volontari, oltre una decina, è intervenuto sull’alzaia del Val

Camoggia, la zona collinare in Via Vittorio Veneto. Enrico Riva, consigliere comunale

delegato al Territorio, ha seguito operativamente i lavori svolti dagli Alpini che si sono

protratti per tutta la mattinata.

“Questo è il primo di una lunga serie di interventi finalizzati alla prevenzione del

nostro territorio – afferma il sindaco Alessandro Milani – a breve incontreremo il

capogruppo degli Alpini Raffaele Tavola per ratificare la nuova convenzione. Sono molto

soddisfatto della collaborazione con il Gruppo Alpini, il mio auspicio come primo cittadino

è quello di incentivare il loro prezioso lavoro al servizio di tutta la collettività”.