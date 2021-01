Sono previste diverse modifiche alla viabilità del paese per effettuare lavori di scavo propedeutici

L’amministrazione comunale organizzerà un incontro pubblico per presentare il progetto della fibra ottica

AIRUNO – Iniziati i lavori per la posa della fibra ottica. Con ordinanza numero 2 della Polizia Locale, l’amministrazione comunale ha modificato temporaneamente la viabilità in alcune zone del paese per permettere alla ditta Sertoti, incaricata di Open Fiber, l’avvio dei lavori propedeutici all’installazione della fibra ottica.

Le pratiche burocratiche erano state sbloccate dall’Amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Milani già nell’estate 2019, ma a causa del contenzioso tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Infratel, i lavori si erano arenati in diversi comuni italiani tra cui Airuno. Tuttavia, l’Amministrazione ha continuato a tenere i contatti con Open Fiber, società incaricata a livello nazionale di condurre i lavori.

Il progetto, che interessa tutto il paese, verrà presentato a breve a tutta la cittadinanza dall’Amministrazione Comunale.

Le vie inizialmente interessate dal cambio di viabilità, dal 25 gennaio, sono indicate nell’ordinanza.