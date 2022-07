Concluso il primo lotto dell’intervento di riqualificazione dell’area di via Postale Vecchia

Soddisfatto il sindaco: “Entro fine agosto la posa delle attrezzature per lo sky fitness”

AIRUNO – Nuovi parcheggi in via Postale Vecchia e presto anche un’area fitness, fresca di zecca, per effettuare sport all’area aperta. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori del primo lotto di intervento con la creazione di una dozzina di posteggi a servizio dei residenti e dei fruitori della zona.

L’intervento di riqualificazione si concluderà, nel giro di qualche settimana, con il secondo lotto, riguardante i lavori per la realizzazione di una zona Sky Fitness, finanziata grazie al bando Sport Outdoor di Regione Lombardia.

“Con il contributo regionale siamo riusciti a coprire più di metà delle spese di questo intervento che prevede la posa di attrezzature per eseguire sport all’aperto – precisa il sindaco Alessandro Milani, senza nascondere la propria soddisfazione per un progetto che è andato a riqualificare e ad abbellire l’intero complesso residenziale del paese -. Contiamo di terminare il tutto, con la consegna di tutte le attrezzature da installare, entro la fine di agosto”.