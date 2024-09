Airuno: oltre 200 kg di rifiuti raccolti con Plastic Free

La giornata ecologica si è tenuta questa mattina, sabato

Passate al setaccio le vie intorno al Ctl, centro tempo libero e l’area industriale

AIRUNO – Due assi del water, una gomma e un televisore per la “bellezza” di oltre 200 chili di rifiuti raccolti in due ore. E’ il risultato della giornata ecologica promossa questa mattina, sabato, in paese grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale e l’associazione Plastic Free.

Il gruppo di volontari si è concentrato sulle vie intorno al Ctl, centro tempo libero e l’area industriale, rimuovendo da terra tantissimi rifiuti. “Abbiamo trovato di tutto: dalle bottiglie di vetro, che ormai purtroppo si contano a quintali al televisore, passando per due assi da water e il pneumatico di un’automobile” racconta Ornella Pozzoni, referente di Plastic Free.

Alle operazioni di pulizia ha preso parte anche il sindaco Gianfranco Lavelli che ha voluto sottolineare come sia stato il giovane consigliere Matteo Galli, oggi assente per motivi personali, a tenere i contatti con il sodalizio ecologista: “L’idea è quella di realizzare un calendario fisso per questi appuntamenti, in modo da ripeterli con costanza ogni quattro o cinque mesi, coinvolgendo le associazioni e soprattutto le scuole”.