Airuno si veste per le feste: acceso l’albero di Natale in piazza

Le luci si sono accese venerdì sera al termine del Consiglio comunale

Presente per l’occasione anche Babbo Natale in persona

AIRUNO – Ad Airuno si respira già aria di Natale. Sono state accese venerdì sera, al termine del consiglio comunale convocato per trattare pochi punti all’ordine del giorno, le luci del grande albero di Natale situato nella piazzetta davanti al Municipio. Per l’occasione in piazza è arrivato anche Babbo Natale, portando con sé un enorme sacco pieno di dolciumi e regali per i più piccoli. L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Lia (Libera Imprenditoria Associata). Con l’accensione dell’albero ha preso ufficialmente il via la serie di iniziative organizzate nell’ambito del Natale Airunese.