Anche il Parco del Curone partecipa a Bioblitz da casa mia

L’iniziativa, promossa dalla Regione Lombardia, si terrà questo fine settimana…. da casa

Basterà osservare la natura dal proprio giardino, dalla finestra o sotto casa e inviare poi le immagini tramite un’apposita App

MONTEVECCHIA – Anche il Parco del Curone partecipa a Bioblitz 2020, manifestazione promossa sabato 16 e domenica 17 maggio dalla Regione Lombardia e giunta alla quinta edizione che quest’anno, causa l’emergenza Covid 19, dovrà necessariamente svolgersi da casa.

Niente uscite sul territorio quindi per osservare e sorprendere la natura: per partecipare basterà restare a casa e scattare una bella foto stando comodamente sul proprio terrazzo o affacciandosi alla finestra. Dopodiché bisognerà caricare l’immagine sulla piattaforma INaturalist attraverso l’app dedicata flaggando i progetti “Bioblitz Lombardia da casa mia” e ” Parco Montevecchia e Valle del Curone”. In questo modo sarà possibile partecipare all’evento naturalistico che avverrà in contemporanea in tutta la Lombardia!

Sarà possibile inserire anche foto o suoni registrati in Lombardia nel periodo della quarantena dall’ 8 marzo al 17 maggio: uccelli, piccoli mammiferi, farfalle, insetti, ragni o anfibi, erbe o fiori spontanei, funghi e licheni, alberi, l’importante è che siano specie selvatiche e non domestiche o coltivate.

Grazie alla collaborazione dei Parchi Regionali, dei Parchi Locali e delle Riserve Naturali, un vero e proprio team di esperti naturalisti seguirà i caricamenti per l’intero weekend: botanici, entomologi, erpetologi, ornitologi e molti altri si alterneranno per aiutare adulti e bambini nella classificazione delle loro osservazioni. Tutti possono contribuire e diventare esploratori di biodiversità!

L’iniziativa vuole essere una positiva risposta all’esigenza di mantenere una condizione di prudenza nei confronti dell’emergenza sanitaria e nello stesso tempo di coinvolgere tutti i cittadini in una rete di comunità attiva ed attenta all’ambiente.