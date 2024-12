Barzanò: al via le iniziative natalizie con l’inaugurazione della Mostra di presepi

L’apertura della mostra si terrà domenica 8 dicembre

Il 22 dicembre si svolgerà un altro evento con mercatini artigianali, musica dal vivo e attività pensate per tutta la famiglia

BARZANO’ – Per il terzo anno consecutivo, La Canonica di San Salvatore di Barzanò apre le porte al pubblico alla terza edizione della Mostra di Presepi. Saranno esposte oltre settanta opere, alcune di grandi dimensioni, realizzate dagli artigiani e dagli artisti locali o gentilmente messe a disposizione da collezionisti, provenienti dall’Italia e da diverse parti del mondo.

L’inaugurazione di questo evento si terrà domenica 8 dicembre alle ore 16 all’interno della Canonica Romanica di San Salvatore. La mostra è organizzata dalla consolidata sinergia tra il Comune di Barzanò con la Commissione Cultura e la Pro Loco. Si tratta del primo appuntamento della programmazione natalizia.

Come ogni anno, la mostra di presepi ha visto l’adesione di numerose realtà associative, collettive locali e appassionati o collezionisti del territorio. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico nello storico edificio affrescato di via Castello fino a lunedì 6 gennaio, con i seguenti orari: sabato dalle 14 alle 18, domenica e lunedì 6 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, giovedì dalle 10 alle 12. La mostra sarà invece chiusa giovedì 26 dicembre.

Un altro appuntamento per gli eventi natalizi è in programma per domenica 22 dicembre. Tutto il centro del paese diventerà un’area pedonale dove, dalle ore 9 alle ore 17.30, sarà allestito un market artigianale natalizio affiancato, per tutto il giorno, da musica, eventi, il mini tour di Babbo Natale, spettacoli e attività per grandi e bambini.

Il programma prevede anche: alle ore 10.30, presso la Biblioteca di via Pirovano, la lettura con laboratorio-gioco Cuori a colori, condotta da Laura Colabella, rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. L’incontro è organizzato dall’Associazione Molo. La prenotazione è consigliata inviando una e-mail a biblioteca@comune.barzano.lc.it. Alle ore 15, presso la Sala Civica di via Mons. Colli, andrà in scena lo spettacolo natalizio Il Natale di Orso Bruno, a cura del Teatro del Vento, per bambini dai 3 agli 8 anni. Anche questo evento è organizzato dall’Associazione Molo.

Inoltre, lungo il percorso e in piazza Mercato, alle ore 16 si esibirà il Coro Gospel Singer’s Choir. Durante tutta la giornata, il programma prevede una serie di attività: Babbo Natale itinerante, canti natalizi del gruppo Duo Good Vibes, zampognari, truccabimbi, gonfiabile per bambini, esibizioni dei gruppi hip hop e di ginnastica artistica a cura di Giocosport, e giochi in legno del Centro di Promozione Sociale. In piazza Mercato, inoltre, si terranno le attività Gioca con noi e Due calci al pallone e non solo, organizzate dall’ASD O. Barzanò.

Sarà possibile gustare una selezione di specialità natalizie, tra cui Polenta Solidale, dolci, crepes, frittelle, torrone e molte altre prelibatezze, grazie alla partecipazione delle associazioni di Barzanò: Amici di Dagò, Amici di Torricella, Contrada della Roggia, Gruppo Alpini Barzanò e Gruppo Genitori della Scuola Primaria.

Inoltre, parteciperanno come associazioni anche Avis, il Comitato Maria Letizia Verga, i Commercianti di Barzanò, la Croce Rossa di Casatenovo, il Gemellaggio Barzanò-Meziérès en Brenne e Yarn Bombing Barzanò.