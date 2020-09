Brivio, cena sociale per la cooperativa Solleva per festeggiare i primi 5 anni

La cooperativa Solleva è presente sul territorio da cinque anni

La cena ha fornito l’occasione per tracciare un bilancio di questo primo lustro

BRIVIO – Cena conviviale del consiglio di amministrazione della cooperativa Solleva al ristoro “Isola Borromeo” di Cassano d’Adda, in gestione alla cooperativa da maggio 2019, per festeggiare i primi 5 anni di vita della cooperativa che ha sede a Brivio.

Presenti Luigi Gasparini (presidente), Erika Maria Grandi (direttore), Alessandro Ceresa (direttore amministrativo) e i consiglieri Dario Pesenti, Pamela Gusmeroli ed Emanuela Cariboni. Assenti per impegni familiari, ma affettuosamente vicini, i consiglieri Silvia Salomoni e Adele Frigerio. Presente anche Alessio Pensavalle (neo presidente della associazione Solleva aps, succeduto nella carica allo stesso Gasparini da pochi giorni)

A far gli onori in cucina Federico Mandelli, responsabile e cuoco del ristoro Stallazzo che ha preparato cassoela e polenta, Paola Motta e Walter Motta del ristoro Isola Borromeo che hanno curato i taglieri. La torta è stata confezionata da Emanuela Cariboni, responsabile della struttura residenziale per anziani “Pietro Buzzi” di Lierna.

Un’occasione per tracciare il bilancio del passato con una forte proiezione al futuro prossimo. Rimandati alla primavera 2021 il seminario nazionale dedicato ai nuovi bisogni sociali del secondo ventennio 2000 e i festeggiamenti ufficiali.