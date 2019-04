Il gruppo di volontarie è attivo da qualche mese nei locali messi a disposizione dal parroco don Emilio

Oggi, giovedì, una macchina carica di coperte è partita alla volta di Bergamo, in aiuto di don Gabriele Mazzoleni, originario di Cisano

BRIVIO – La solidarietà chiama, Brivio che dona risponde. Il gruppo di volontarie briviesi, attivo da inizio anno nel locale messo a disposizione dal parroco, don Emilio Colombo, ha infatti risposto all’appello lanciato in questi giorni su Facebook da don Gabriele Mazzoleni, parroco originario di Cisano, in servizio attualmente nella parrocchia di Redona, a Bergamo.

Il sacerdote aveva infatti chiesto in dono delle coperte da usare in oratorio per dare vita a un luogo accogliente dove poter far soggiornare anche i ragazzi. La richiesta ha oltrepassato le sponde dell’Adda arrivando fino a Brivio, dove in poco tempo sono state riempite delle borse cariche di coperte, tutte in ottimo stato. Le coperte sono state già consegnate a don Gabriele, ben felice di aver attivato questa nuova collaborazione.

Brivio che dona, sportelli aperti il martedì mattina

Il gruppo Brivio che dona è aperto il martedì mattina, dalle 9 alle 11, nei locali di piazza Frigerio 5 sul lungofiume di Brivio. Le volontarie ritirano abiti sia per adulti che per bambini, in buono stato, oltre che a generi per la pulizia personale. Dalla nascita a oggi il gruppo ha attivato un’ottima sinergia con i City Angels di Lecco e con l’Umanitaria Padana di Cisano. “Anche delle famiglie briviesi si sono rivolte a noi chiedendo del vestiario”. In queste settimane di Quaresima, il gruppo sta raccogliendo anche uova di cioccolato al latte con l’intento di donarle poi ai bambini ricoverati in ospedale a Lecco il giorno di Pasqua. Un pensiero… dolce per rendere un po’ meno triste la degenza in ospedale.