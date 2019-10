Calco, assemblea pubblica sulla fibra ottica in Comune con Open Fiber

L’incontro è in programma martedì 8 ottobre alle 18.30 in sala consiliare

Saranno presenti i responsabili di Open Fiber, l’azienda appaltata dal Mise all’interno del progetto nazionale Infratel

CALCO – Assemblea pubblica sulla fibra ottica. L’appuntamento è per martedì 8 ottobre alle 18.30 in sala consiliare a Calco grazie all’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale con la partecipazione dei responsabili di Open Fiber, l’azienda appaltata dal Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) all’interno del progetto nazionale Infratel.

Dal Palazzo Comunale fanno sapere: “Sarà un’occasione importante per tutti per porre domande direttamente ai responsabili di Open Fiber su qualunque aspetto del progetto e soprattutto sugli aspetti più pratici: modalità di allacciamento ai nodi, copertura nelle varie zone del territorio nonché tempistiche riguardanti la sottoscrizione di contratti con gli operatori che manifestino interesse. Sarà un confronto importante su una tematica che interessa tutti in un’epoca in cui le comunicazioni digitali e i servizi online sono divenuti essenziali, ma ancora si registrano ampie zone in cui il cosiddetto “digital divide” ne penalizza pesantemente le funzionalità e le disponibilità”.