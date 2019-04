Inaugurazione sabato del parco giochi allestito nell’area San Vigilio

Più che soddisfatti i bambini che si sono subito cimentati con la piramide di corde, la teleferica e il castello di scivoli

CALCO – Il Parcobaleno è finalmente realtà. C’erano tanti bambini, desiderosi di testare subito i tanti e colorati giochi finalmente allestiti nell’area San Vigilio, ieri, sabato per l’inaugurazione del nuovo parco giochi situato a pochi passi dalla chiesa parrocchiale.

La lunga attesa dell’intervento di riqualificazione dell’area è stata ricompensata da un parchetto con i fiocchi. Tanti i giochi posizionati sopra il tappettino di gomma antiscivolo posizionato per rendere sicura la struttura.

Dalle altalene al castello di scivoli, passando per la teleferica, la piramide di corde, i dondoli a forma di animali e lo scivolo a draghetto. Attrazioni che hanno subito calamitato l’interesse dei bambini, chiamati dal sindaco Stefano Motta a scoprire prima l’insegna del parcheggo Parcobaleno, realizzata in legno dalla Segheria Ripamonti e poi a tagliare il nastro tricolore.

“Siamo finalmente giunti a questa inaugurazione – ha detto visibilmente soddisfatto il primo cittadino – Voglio ringraziare l’azienda che ha realizzato l’insegna e l’Avis Lecco per i palloncini colorati”.

Il parco giochi è stato realizzato grazie ai soldi incassati dal comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione della costruzione del supermercato Esselunga in località Scagnello. A impreziosire la giornata lo spettacolo di giocoleria e magia, proposto anche in prima serata per i ragazzi più grandi.

Per gli adolescenti è stato infatti previsto un momento speciale con lanterne luminose, palloncini luminosi a led, braccialetti fosforescenti e lampade cinesi. Una manifestazione ben riuscita, capace di tenere lontane anche le minacciose nuvole di pioggia.

ALTRE IMMAGINI DELL’INAUGURAZIONE DEL PARCOBALENO