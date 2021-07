Le nuove telecamere saranno acquistate grazie a un contributo regionale di circa 22mila euro

L’amministrazione comunale acquisterà poi delle fototrappole per contrastare l’abbandono di rifiuti e i furti di fiori al cimitero

CALCO – In arrivo nuove telecamere in paese per potenziare la copertura, con gli occhi elettronici, dei varchi di accesso al paese e presidiare alcuni punti sensibili finora scoperti. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Motta ha vinto il bando promosso dalla Regione Lombardia ricevendo un contributo di circa 22mila euro per il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza del paese.

“Come Comune stanzieremo 10mila euro arrivando quindi alla cifra complessiva grazie al contributo regionale”. Si tratta del secondo importante intervento sul fronte della videosorveglianza dopo il primo stanziamento di ben 130mila euro per realizzare la copertura degli accessi del paese con le telecamere capaci di leggere le targhe. “Ora l’obiettivo è perfezionare il sistema già in uso. Il bando regionale era rivolto in particolar modo all’acquisto di dispositivi per il controllo ambientale. Le telecamere ci permetteranno di verificare quindi la classe dei veicoli in circolazione, dandoci occasione al contempo di coprire maggiormente alcune zone di accesso a Calco Alto e ad Arlate lungo via Provinciale”.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è anche quello di riuscire a posizionare delle telecamere di contesto nelle zone sensibili, come il parco giochi.

Bando regionale a parte, l’amministrazione comunale ha predisposto, su impulso del comandante della Polizia locale Antonio Spartano l’acquisto delle fototrappole per effettuare controlli sui fenomeni di abbandono rifiuti e furti di fiori al cimitero. “L’attenzione al tema della sicurezza è alta” conclude il sindaco Motta, ribadendo l’invito ai cittadini a fornire la propria disponibilità a far parte dei gruppi di controllo di vicinato.