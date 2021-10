La prima lezione è in programma giovedì 4 novembre: per iscrizioni rivolgersi alla Pro Loco

“Il teatro scuote, muove e… scatena, cioè toglie le catene della quotidianità per dare spazio all’espressività, alla vita, all’emozione”

CALCO – Ragazzi e adolescenti a lezione di teatro grazie alla Pro Loco. L’associazione calchese ha infatti aperto le iscrizioni per i due corsi di teatro, promossi dall’associazione Tramm, e rivolti ai ragazzi dai 6 ai 10 anni e quelli più grandi dagli 11 ai 16 anni.

Convinti che il teatro scuote, muove e… scatena, cioè toglie le catene della quotidianità per dare spazio all’espressività, alla vita, all’emozione, i soci della Pro Loco hanno previsto due distinti corsi in programma il giovedì pomeriggio al polo culturale di San Gottardo ad Arlate.

Per i ragazzi le lezioni, focalizzate sul gioco del teatro, saranno dalle 17 alle 18 mentre per gli adolescenti , in cui il teatro servirà a dar spazio a forza, energia e creatività, dalle 18 alle 19. E’ possibile effettuare una lezione di prova il primo giovedì, 4 novembre. Per iscrizioni contattare Lia 340 5442769 oppure Donatella 349 3191625.