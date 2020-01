Calco, Ramona Panzeri confermata presidente della Pro Loco

Panzeri è stata confermata alla guida dell’associazione nata qualche mese fa a Calco

Il nuovo direttivo, eletto a dicembre, resterà in carica per quattro anni: il 20 gennaio assemblea per il rinnovo delle iscrizioni e la raccolta di proposte per eventi e iniziative

CALCO – Ramona Panzeri è stata confermata alla guida della Pro Loco di Calco. La decisione è arrivata ieri, lunedì, durante la riunione che ha visto partecipi le persone elette nel nuovo direttivo, rinnovato durante le votazioni svolte qualche settimana fa. Presidente in carica dalla nascita dell’associazione calchese, Panzeri si è vista confermare la fiducia e vestirà quindi i panni di numero uno della Pro Loco per quattro anni. Al suo fianco, in qualità di vice, Manuel Consonni mentre Lia Cipolla sarà la segretaria. Riccardo Sala è stato nominato tesoriere. Completano il quadro i consiglieri Donatella Ravasi, Roberto Ravasi e Carlo Panzeri.

Durante l’incontro di lunedì, il neo direttivo ha iniziato a imbastire il programma degli eventi per la prima metà dell’anno. Il 20 gennaio si terrà inoltre alle 21 al polo culturale di via San Gottardo ad Arlate la riunione con tutti i soci per il rinnovo delle iscrizioni: “La Pro Loco è aperta a nuovi soci e siamo ben contenti di raccogliere nuove adesioni e proposte per eventi”.