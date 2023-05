Calco: tre giorni di festa e musica per ricordare Bicio

Appuntamento nel fine settimana al campo di calcio dell’oratorio

Musica e tanto altro a Calco con la manifestazione “I tre giorni del fabbro”, tributo a Bicio Fumagalli

CALCO – Tre giorni di festa e di musica per ricordare l’indimenticabile Bicio, all’anagrafe Fabrizio Fumagalli, fabbro di professione, musicista per passione e guascone nella vita, scomparso nel marzo del 2020 a causa del Covid. Gli amici hanno voluto organizzare alla sua memoria la manifestazione “I tre giorni del fabbro” in programma venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio all’oratorio di Calco.

Un tributo doveroso a un calchese doc, apprezzato e stimato da tutti. Si comincia venerdì con dj set anni 90 e l’esibizione di ballo a cui farà seguito, alle 22, il concerto dei Cardiovascolari, tribute band di Vasco. Sabato si comincia con i Carousel’s Dolls, a seguire esibizione di ballo e alle 22 tributo a Bicio con l’esibizione del gruppo fondato da Bicio, “La penultima spiaggia”, che sul palco interpreterà alcuni dei brani scritti dal fabbro della Val di Giuda.

Infine domenica, dalle 10 alle 18 raduno dei trattori, e giochi di una volta con le gare di trattori a pedali e di tiro alla fune.

Durante l’intera manifestazione saranno attivi servizio bar e cucina e i gonfiabili gratuiti. In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata al weekend successivo.