Buona partecipazione all’iniziativa promossa da Officina Donna in collaborazione con L’altra metà del cielo

Un corteo festoso, colorato e sonoro si è diretto da Calco a Olgiate, per ribadire il percorso fatto dalle donne per la parità di genere

CALCO – OLGIATE – Ha colto nel segno Camminiamo insieme, l’iniziativa messa a punto per il terzo anno consecutivo da Officina Donna in occasione della festa della donna. Tantissime le persone che ieri, domenica, hanno preso parte al corteo colorato e sonoro che ha animato le vie di Calco e Olgiate.

La manifestazione, promossa in collaborazione con l’associazione L’altra metà del cielo e il supporto dei Comuni di Olgiate, Calco e Brivio e il patrocinio dell’Unione dei Comuni della Valletta, ha richiamato infatti l’attenzione di molti. Da una piccola bimba di soli 2 mesi, imbacuccata nella sua carrozzina a tanti nonni e nonne, passando per genitori e adulti che hanno voluto camminare insieme per sottolineare l’importanza delle parità di genere.

Una partecipazione superiore alle aspettative

“Siamo molto contenti della partecipazione e anche del fatto che molti uomini abbiano preso parte all’iniziativa – ha dichiarato soddisfatta Dorina Zucchi, per lo sportello Officina Donna – . L’abbiamo chiamata “Camminiamo insieme” proprio perché crediamo che il percorso del rispetto delle donne debba essere un percorso condiviso”.

Il lungo corteo è partito dalla piazza della chiesa di Calco. Ai partecipanti sono stati dati dei palloncini gialli. Un colore, quest’ultimo, scelto come simbolo di forza e di luce. Accompagnato dal suono dei tamburi, il corteo ha poi raggiunto la sala civica di Viale Sommi Picenardi, facendo due tappe, una in piazza della Repubblica a Calco e l’altra in piazza IV novembre a Olgiate.

Il corteo accompagnato dalle Wild Flowers

Qui il neonato gruppo corale femminile Wild Flowers ha incantato tutti proponendo canti etnici e tribali. Dirette da Cecilia Fumanelli le Wild Flowers sono state accompagnate dal tamburo di Gabriele Pezzini. In sala civica, poi, Amalia Bonfanti, presidente dell’Associazione l’Altra Metà del Cielo, ha parlato dei diritti conquistati in anni di battaglie dalle donne.

Un percorso lungo, impegnativo e mai scontato messo in scena anche simbolicamente dalla camminata che si è tenuta ieri. Dopodiché spazio ancora alla musica con le Wild Flowers e lancio dei palloncini in cielo. Prossimo appuntamento sabato 23 marzo in sala civica a Olgiate con lo spettacolo teatrale e musicale ”Nunca Mas”. Ingresso libero.