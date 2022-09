Casatenovo, 90mila euro per l’efficientamento energetico del centro sportivo di via Volta

L’intervento verrà finanziato con fondi del Pnrr

L’obiettivo è riuscire a contenere i costi energetici

CASATENOVO – La Giunta Comunale ha approvato un progetto relativo all’efficientamento energetico del centro sportivo di via Volta, utilizzando 90mila euro di fondi del Pnrr, previsti, così come prevede la missione M2C4, per interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni, senza l’utilizzo di risorse proprie.

“In questa occasione andremo ad intervenire sull’impianto di riscaldamento, con un progetto di complessivo rifacimento e sostituzione della centrale termica vetusta. L’obiettivo è quello di contenere i costi relativi al riscaldamento delle strutture sportive in prospettiva e di ridurre i consumi” puntualizza l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Viganò precisando come i lavori fanno seguito ai precedenti interventi di sistemazione ed efficientamento della tensostruttura.