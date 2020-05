Casatenovo, centri estivi: due sondaggi per sondare i bisogni delle famiglie

Un questionario è rivolto alla fascia della scuola materna, altri ai ragazzi in età scolare 6 – 14 anni

Il Comune sta lavorando in rete con le agenzie presenti sul territorio per formulare la migliore esperienza estiva al tempo del Covid 19

CASATENOVO – Due questionari, diversi per età dei destinatari, rivolti alle famiglie casatesi per raccoglierne l’esigenza in vista dell’imminente periodo estivo. E’ quanto ha lanciato l’amministrazione comunale dopo le prime riunioni dei tavoli di lavoro/confronto attivati in queste settimane al fine di prepararsi ad una sfida importante e in uno scenario mai visto che cercherà di conciliare le esigenze di tanti famiglie e ragazzi con il rispetto delle condizioni di sicurezza e tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti.

A precisare lo status quo è l’assessore ai Servizi alla persona Gaetano Caldirola: “L’amministrazione Comunale, come da indicazione condivisa all’interno della capigruppo e che vede compatti maggioranza e minoranza, sta lavorando in rete con le agenzie presenti sul territorio al fine di prendere in considerazione tutte le risorse disponibili necessarie per formulare la migliore esperienza estiva al tempo del Covid 19”.

Sinergia tra Comune, scuole, associazioni e oratori

Un lavoro di squadra. “Gli Oratori della Comunità Pastorale, le scuole dell’Infanzia, Retesalute, Casatesport, l’Istituto Comprensivo di Casatenovo e tutte le associazioni presenti sul territorio hanno ben presente la situazione di difficoltà che famiglie, bambini e ragazzi stanno vivendo in questo lungo periodo di emergenza sanitaria e stanno seguendo con grande attenzione l’evoluzione delle disposizioni sanitarie nella speranza che si possa contare su un progressivo ritorno alla normalità, ma allo stesso tempo è innegabile che ci troviamo ad affrontare una situazione completamente nuova e che necessita un grande spirito di collaborazione e di responsabilità da parte di tutti”.

I sondaggi

Da qui il ricorso allo strumento dei sondaggi, con la premessa doverosa di non sovrastimare le aspettative. Due, come dicevamo, i questionari:

• SONDAGGIO PRELIMINARE CENTRO ESTIVO INFANZIA (3-6 anni)

Il questionario è indirizzato ai genitori che frequentano le scuole dell’infanzia presenti sul territorio Casatese e sarà disponibile fino a giovedì 28 maggio.

Link per questionario: https://forms.gle/VmUeAaZZ5DoZ3Z3y8

• SONDAGGIO PRELIMINARE PROPOSTE ESTIVE (6-14 anni)

Il questionario è indirizzato a tutte le famiglie residenti a Casatenovo che hanno figli nella fascia 6-14 anni e sarà disponibile fino a venerdì 29 maggio.

Link per il questionario: https://forms.gle/6h9a9JEoFVoMmSFP9