Casatenovo, didattica online all’istituto Fumagalli che mette in rete le ricette

Attivato il progetto Fumagalli social grazie al quale è possibile ricevere in rete ricette e suggerimenti culinari

Forniti i pc anche agli alunni che ne erano sprovvisti: “La didattica a distanza non è stata solo un palliativo”

CASATENOVO – Un progetto, Fumagalli social, per sfruttare le possibilità fornite dalla rete e computer agli alunni che ne erano sprovvisti. Sono le modalità trovate dai docenti dell’istituto Graziella Fumagalli per restare, in tempo di quarantena, distanti ma uniti ai propri studenti. L’istituto professionale casatese non si è fatto infatti trovare impreparato dalla pandemia da covid 19 e ha saputo, in poco tempo, riorganizzarsi in maniera virtuale.

“Siamo di fronte a una situazione emergenziale che ha pochi precedenti nella storia recente – spiegano i docenti – . E per questo ci siamo attivati da subito per allestire un sistema efficace di didattica a distanza. Oltre a permettere agli alunni di continuare a seguire le lezioni e di sostenere verifiche e interrogazioni, si è innanzitutto cercato di mantenere, pur nel virtuale, un “contatto” con loro, alla scopo di garantire una continuità col percorso scolastico intrapreso nel primo quadrimestre”.

Grazie al pacchetto Gsuite sono state realizzate delle classi virtuali così che ogni alunno, con il proprio account Google, ha potuto iniziare a frequentare le lezioni tenute a distanza dai propri docenti, in videoconferenza, e a interagire con loro, con gli insegnanti di sostegno e con i compagni. “Pur seguendo il normale calendario scolastico, si è impostata una didattica più leggera, con lezioni brevi, facilmente fruibili, arricchite dalla messa a disposizione di materiali scaricabili. Al netto dei disagi provocati dal difficile momento che stiamo vivendo, la didattica a distanza non è stata solo un palliativo, ma ha rivelato anche alcuni aspetti positivi: gli studenti, ad esempio, sono stati chiamati a diventare ancora più protagonisti della scuola continuando a dimostrare serietà e puntualità a lezione e nello svolgimento dei compiti. Sia per loro che per i docenti, poi, il passaggio forzato alla dimensione virtuale è stata anche un’occasione per conoscere meglio le opportunità didattiche offerte dall’informatica, arricchendone ulteriormente il bagaglio esperienziale”.

(Il video è stato realizzato dalla 4 d pasticceria prima del DPCM sul coronavirus)

Come detto, la scuola ha pensato anche a quegli alunni che non disponevano di dispositivi informatici adatti, distribuendo alcuni pc portatili e acquistandone degli altri con i finanziamenti messi a disposizione dal Governo.

Un ulteriore supporto alla didattica è stato offerto dal progetto “Fumagalli Social”. “L’Istituto ha sfruttato i suoi canali social ufficiali per presentare video di ricette elaborate dai ragazzi dell’indirizzo enogastronomico – presenti pure sui canali social del Comune di Casatenovo, con cui è stata firmata una convenzione – e anche per condividere schemi, appunti e presentazioni di quasi tutte le materie”.

Da qui la conclusione: “I risultati della didattica a distanza, a oggi, sono più che soddisfacenti. Naturalmente la partenza non è stata facile e sono occorsi alcuni giorni per elaborare un valido piano educativo alternativo. Tuttavia i docenti, con il dirigente a fare da direttore d’orchestra, hanno saputo reagire prontamente, sfruttando le risorse informatiche per fare “rete” quanto prima con i colleghi e con gli studenti. Il passaggio alla “scuola virtuale” è stato quindi meno traumatico del previsto e – pur con tutti i limiti del caso – l’obiettivo di garantire una continuità di percorso è stato pienamente raggiunto”.