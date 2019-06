Casatenovo: donne & mamme regala un Dae al Comune in memoria di Riccardo Galbiati

CASATENOVO – L’associazione Donne & Mamme dona un Dae al Comune di Casatenovo. E lo fa in memoria di Riccardo Galbiati, il ragazzo morto nel 2016 in un incidente sulle piste dell’Aprica. E’ in programma sabato, 22 giugno, alle 16 in piazza Mazzini, la consegna di un defibrillatore da parte dell’associazione Donne&Mamme al Comune di Casatenovo.

Il prezioso strumento salvavita è stato acquistato dal sodalizio grazie ai fondi raccolti durante gli eventi organizzati nel corso degli ultimi mesi e grazie alla serata di dicembre 2018 con Marco Galbiati, che ha presentato “Il tuo cuore, la mia stella”, il libro che racconta l’incidente occorso nel 2016 al giovanissimo Riccardo Galbiati, il cui cuore si è improvvisamente fermato sulle piste de l’Aprica, e la successiva donazione degli organi da parte dei genitori.

“L’obiettivo iniziale di Donne&Mamme era quello di acquistare un Dae con le offerte donate durante gli eventi. Quando venne Marco a raccontarci la sua esperienza così toccante ho pensato che quel Dae dovesse essere dedicato a suo figlio. Semplicemente un moto del cuore e d’istinto. Ogni volta che passerò davanti a questa preziosa “scatola” ricorderò che la breve vita di Riccardo ha avuto un grande senso”, commenta Lorena Crippa, presidente di Donne&Mamme. Alla consegna sarà presente anche Marco Galbiati.