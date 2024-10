Casatenovo: è partito il progetto “Un’ora d’aria”, sport integrato a scuola e nella natura

Coinvolti nel progetto extra scolastico gli alunni della primaria e gli studenti delle medie

L’iniziativa è promossa dal Gso San Giorgio insieme alla Cooperativa Demetra tramite il finanziamento della Fondazione Mazzola di Milano

CASATENOVO – Offrire ai bambini attività di movimento e socializzazione qualificati durante il tempo libero, dopo la scuola, sia in palestra sia soprattutto all’aria aperta, nelle zone verdi limitrofe ai plessi scolastici.

E’ l’obiettivo del progetto “Un’ora d’aria”, sport integrato a scuola e nella natura, promosso dal Gso San Giorgio insieme alla Cooperativa Demetra tramite il finanziamento della Fondazione Mazzola di Milano.

L’iniziativa, che ha incassato l’appoggio del Comune, è partita settimana scorsa, rispettivamente il 14 e il 16 ottobre con due azioni rivolte una ai bambini delle scuole primarie e l’altra ai ragazzi delle scuole medie.

In particolar modo, presso ciascun plesso della scuola primaria, al termine delle lezioni, una volta alla settimana per 16 settimane, è partita la psicomotricità integrata, condotta da istruttori specializzati, alla quale farà seguito, in coincidenza con la primavera, e negli stessi orari, una attività all’aperto, di esplorazione e gioco nelle zone verdi limitrofe alle scuola, per altre 14 settimane, con gli educatori specialisti in educazione ambientale della Cooperativa Demetra.

Alla scuola secondaria di primo grado sono invece iniziati gli incontri pomeridiani nei quali, a partire da storie inventate dai ragazzi in classe, e realizzate con specialisti del verde e una artista, si stanno studiando due percorsi di alcuni chilometri lungo i quali mettere pietre di inciampo, realizzate dai ragazzi, che rimarranno nel tempo per chi vorrà percorrerle e conoscere meglio il territorio comunale (con un QR code, grazie al quale si potranno ascoltare le storie narrate dai ragazzi stessi).

Per informazioni e iscrizioni (tutte le attività sono gratuite) è possibile scrivere una mail a: unoradaria2024@gmail.com.