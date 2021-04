Casatenovo, il Municipio si tinge di blu per giornata sull’autismo

Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la giornata della consapevolezza sull’autismo

Da oggi e per alcuni giorni anche il Municipio di Casatenovo sarà illuminato con la luce blu

CASATENOVO – “In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ricorre il 2 aprile, il Comune di Casatenovo ha accolto l’appello del Presidente della Fondazione italiana per l’autismo illuminando di blu la facciata del Municipio al fine di manifestare solidarietà e vicinanza alle tante famiglie interessate, promuovere conoscenza e sensibilizzare la nostra comunità su questa tematica sempre più attuale e delicata, come confermato anche dall’osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico che riporta indicatori sempre più importanti che meritano la giusta attenzione, inclusione e cura da parte di tutti”. Lo fa sapere l’assessore ai servizi sociali e istruzione Gaetano Caldirola, ringraziando l’elettricista Pierluigi Riva per aver omaggiato l’illuminazione blu che resterà accesa per alcuni giorni a partire da oggi, venerdì 2 aprile.