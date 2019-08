Casatenovo, la Regione esclude la Via: va avanti la riqualificazione del centro

E’ arrivato l’atteso decreto regionale sull’esclusione dal procedimento di valutazione di impatto ambientale

Ora la Giunta potrà procedere con l’approvazione dei piani integrati di intervento: sollecitata anche la presentazione dei progetti di demolizione degli stabili

CASATENOVO – Passo in avanti per la riqualificazione del centro di Casatenovo, il corposo progetto che riguarda le ex aree industriali di proprietà Vismara Spa, Immobiliare Casatenovo e Devero Spa. La Regione ha fatto sapere, tramite il decreto firmato il 29 luglio, dal dirigente dell’unità organizzativa valutazione e autorizzazioni ambientali che non è previsto per questo recupero urbano la procedura di valutazione d’impatto ambientale. Una notizia attesa da tempo a Casatenovo, visto che con questo via libera giunto dal Pirellone si potranno portare in approvazione i piani integrati di intervento adottati nel settembre 2018.

Il decreto regionale era atteso da tempo

L’iter di questo importante progetto è seguito dal vice sindaco Marta Comi, che puntualizza: “Il decreto regionale è arrivato a seguito dell’iter istruttorio di questi mesi che ha preso in esame l’ampia documentazione presentata dalle proprietà Vismara Spa, Immobiliare Casatenovo e Devero Spa relativa allo studio di impatto ambientale, agli studi sulla mobilità, sul paesaggio, sul rumore, sulla componente di suolo e sottosuolo, sulle acque meteoriche e di scarico, supportata dai pareri degli uffici competenti della Provincia di Lecco e del Comune di Casatenovo. Il decreto ha inoltre acquisito l’impegno preso dall’Amministrazione Comunale a seguito dei recenti confronti con la direzione regionale competente sul tema dello sviluppo viabilistico”.

Monitoraggio del traffico indotto

L’amministrazione comunale si sta muovendo in questi giorni per non farsi trovare impreparata anche sul fronte dell’impatto viabilistico di un simile intervento urbanistico: “Nei giorni scorsi in Giunta abbiamo preso l’impegno a effettuare un monitoraggio del traffico indotto con il procedere dell’edificazione dei diversi lotti di attuazione del Centro – aggiunge Comi – Il tutto sarà svolto in raccordo con il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma, al fine di valutare eventuali futuri interventi sull’incrocio tra via del Lavoro e via Roma e all’intersezione semaforica tra via Garibaldi, via Cavour, via della Misericordia e via Sirtori”.

Sollecitati i progetti di demolizione dei fabbricati

Con il decreto regionale di non assoggettabilità alla Via, si accelerano i tempi dell’intervento: “E’ nostra intenzione addivenire in tempi rapidi alla delibera di approvazione dei piani integrati di intervento, di competenza della Giunta, alla quale potrà seguire la firma delle convenzioni e il deposito delle fidejussioni. Stiamo inoltre sollecitando la presentazione dei progetti di demolizione dei fabbricati, per anticipare i tempi delle necessarie autorizzazioni ambientale ed edilizie”.