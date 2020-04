Casatenovo lancia Vicini in Comune, un progetto virtuale per stare uniti ma distanti

Iniziativa promossa dal Comune con l’Asd Casatesport e l’Istituto Graziella Fumagalli

L’idea è quella di tenere compagnia alle persone costrette a restare in casa per contenere il diffondersi del covid 19

CASATENOVO – Da semplici esercizi di ginnastica da effettuare in casa alle ricette di cucina da testare subito ai fornelli passando per le letture della biblioteca. Sono diverse e variegate le proposte lanciate grazie al progetto Vicini in Comune, promosso da Comune, Asd Casatesport e Istituto Graziella Fumagalli. Un progetto virtuale, raggiungibile tramite Facebook, You Tube e la pagina istituzione del Comune, che vuole rappresentare un’occasione per restare uniti, ma distanti.

Il necessario impegno di distanziamento sociale che stiamo vivendo in queste settimane difficili ha portato all’inevitabile sospensione di molte attività quotidiane – spiegano i consiglieri Gaia Maria Giulia Riva, Francesco Sironi, Gaia Spreafico ed Enrica Baio – . Tutti, e soprattutto coloro che vivono questa situazione in condizioni di particolare disagio o isolamento, stanno organizzando di conseguenza le proprie giornate. L’obiettivo di Vicini in Comune è quello di migliorare la qualità delle giornate dei cittadini che stanno responsabilmente rimanendo a casa e di creare almeno virtualmente un’esperienza di vicinanza in un periodo in cui l’emergenza costringe tutti a mantenere le distanze l’uno dall’altro. Partendo da questo, il progetto verrà ampliato con nuove proposte e collaborazioni, mantenendo vivo lo spirito di vicinanza che intende promuovere in una prospettiva temporale ben più estesa dell’emergenza attuale”.