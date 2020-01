Casatenovo: on line il questionario sul progetto Villa Facchi Smart & Young

L’idea è quella di sondare aspettative e necessità, soprattutto dei giovani, per rendere Villa Facchi un innovativo punto di incontro

All’iniziativa hanno collaborato gli studenti di Villa Greppi di Monticello e del Graziella Fumagalli di Casatenovo

CASATENOVO – Un questionario online per esprimere la propria opinione in merito al progetto Villa Facchi Smart & Young, presentato dall’amministrazione comunale nei giorni scorsi e relativo al corposo intervento di restauro della prestigiosa dimora casatese. Realizzato in collaborazione con le classi quarte del liceo scienze umane dell’Istituto “Alessandro Greppi” di Monticello Brianza e dell’indirizzo servizi socio-sanitari dell’Istituto “Graziella Fumagalli” di Casatenovo, il questionario ha visto operativi e coinvolti gli studenti su un tema locale, di interesse per le nuove generazioni ed il futuro di Casatenovo.

“E’ stata un’esperienza positiva di collaborazione tra il Comune e gli Istituti scolastici e facente parte dei progetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento)” precisa il consigliere comunale con delega alle Politiche giovanili Gaia Maria Giulia Riva, ringraziando le due scuole per il contributo offerto.

“Il questionario online è uno strumento partecipativo con cui vogliamo raccogliere indicazioni sulla ri-funzionalizzazione degli spazi che verranno messi a disposizione in Villa Facchi. L’intenzione dell’Amministrazione è quella di dedicare questi spazi ai tanti giovani e studenti che già vivono attivamente la biblioteca di Casatenovo ed ai giovani che ancora non conoscono o non frequentano la biblioteca, ma che lì potranno trovare luoghi per lo studio, lo smart-working, la socializzazione, gli scambi culturali”.

Il questionario, anonimo, sarà disponibile online per la compilazione dal 30 gennaio al 26 aprile 2020 sul sito web del Comune di Casatenovo – sezione Smart&Young Villa Facchi e raggiungibile al seguente link: http://www.comune.casatenovo.lc.it/det_a_casatenovo-1145-Smart%26Young_Villa_Facchi