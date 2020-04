Cassago Brianza. Freccia Rossa dice no alla festa, sì alla solidarietà

“Abbiamo deciso a malincuore convinti tuttavia di poter fare qualche cosa di più importante”

Raccolti e donati 8mila euro a favore della Croce Verde di Bosisio Parini

CASSAGO BRIANZA – Queste settimane per l’associazione Freccia Rossa Live, sarebbero state un momento di fermento, di riunioni e incontri per organizzare il tradizionale festival Ne Fam Un’era 2020.

Ma la difficile situazione che stiamo vivendo ha portato il sodalizio a fare una profonda riflessione sull’opportunità di dedicarsi all’organizzazione di una festa, anziché destinare le energie per contribuire in qualche modo a contrastare l’emergenza.

“Al di là delle difficoltà logistiche che dovremmo affrontare per l’organizzazione del festival – spiegano da Fraccia Rossa – siamo giunti alla conclusione che in questo particolare momento non abbiamo bisogno di questo, bensì di un aiuto concreto per chi sta lavorando senza sosta per la salute pubblica e per chi ha più difficoltà nell’affrontare questo periodo senza poter uscire di casa, per la propria e l’altrui salute. Abbiamo così deciso a malincuore di rinunciare alla Festa di Luglio convinti di poter fare qualche cosa di più importante”.

Una scelta che si traduce in una donazione: “Abbiamo scelto di donare i fondi raccolti per l’organizzazione del festival di quest’anno a sostegno della Croce Verde di Bosisio e contestualmente abbiamo lanciato una raccolta crowdfunding, realizzando in totale 8mila euro che sono già stati utilizzati per l’acquisto di presidi medici e per l’allestimento e la sanificazione delle ambulanze. Per questo vogliamo ringraziare tutti i donatori che si sono uniti a noi in questo progetto e insieme rinnoviamo il nostro grazie ai volontari che ogni giorno corrono in soccorso di chi ha bisogno”.

Un’iniziativa lodevole e concreta che non si esaurisce qui, infatti i componenti dell’associazione si dicono “pronti a scendere in campo, per dare un aiuto semplice, ma concreto anche ai concittadini più deboli e a rischio” e per questo hanno dato fin da subito la disponibilità all’Amministrazione Comunale di Cassago Brianza, per qualsiasi attività potrà essere utile.

“Nel frattempo – concludono – nella speranza che l’emergenza possa rientrare quanto prima, noi restiamo vigili e pronti per organizzare nei prossimi mesi la seconda edizione del torneo di calcio ‘In campo con Saren’.