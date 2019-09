Cernusco, al via un laboratorio di writing per sole donne con il Soroptimist

Lunedì la presentazione in biblioteca comunale

Cinque le lezioni complessive tenute da Pierluigi Pintori e rivolte ad adolescenti

CERNUSCO LOMBARDONE – Dalla lettera al disegno, passando per la carta, il muro, la penna e anche la bomboletta. Dà spazio alla creatività e alla fantasia il laboratorio di writing che verrà presentato lunedì 16 settembre alle 17.45 in biblioteca comunale. Le lezioni, cinque in totale, saranno tenute dal noto artista ed educatore Pierluigi Pintori che sta curando analoghe esperienze a Osnago e Olgiate Molgora.

Il laboratorio, intitolato “Donna: una luce in perpetuo divenire”, è promosso dall’associazione meratese Soroptimist. E’ rivolto a ragazze adolescenti che, attraverso la scrittura e il disegno, potranno così dare sfogo alla loro creatività trasformando un muro in un’opera d’arte in grado di dare visibilità all’inestinguibile luce delle donne. Le lezioni si terranno tra settembre e ottobre. Per iscriversi bisogna mandare, entro domenica 15 settembre, una mail all’indirizzo valpir87@yahoo.it