Cernusco: cena sociale benefica con I bagai di binari

62 le persone presenti alla cena benefica sabato sera a Cernusco

I bagai di binari hanno tracciato un bilancio del 2023 e illustrato il percorso 2024

CERNUSCO – Cena sociale benefica per I bagai di binari. Ben 62 le persone, tra soci e simpatizzanti, che hanno risposto all’appello presentandosi all’appuntamento di sabato sera al Consorzio di Cernusco, dove, tra una portata e l’altra, è stato presentato il percorso 2024 ponendo l’accento su quattro temi chiave, ovvero l’aggregazione, i progetti solidali, l’informazione e l’attenzione ad adolescenti e giovani.

C’è stato tempo anche per un breve bilancio del 2023, anno in cui, grazie a 109 sponsor, è stato possibile aiutare 14 realtà e progetti del territorio e in terra di missione, donando ben 27.826,56 euro.

L’iniziativa, durante la quale sono state presentate le nuove polo, felpe e t shirt dell’associazione, ha avuto anche una finalità benefica visto che la cena è stata promossa in favore dell’associazione Il Pellicano, rappresentata sabato sera da Costanza Cicogna.