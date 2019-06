Cernusco, chiusura con festa per il corso di italiano per stranieri

CERNUSCO LOMBARDONE – Si è conclusa venerdì 7 giugno l’intensa attività didattica del CPIA, (corso di italiano per stranieri) a Cernusco con una festa colorata e partecipata da molti tra docenti, allievi, volontari e soprattutto famigliari e bambini delle donne straniere iscritte ai corsi.

Per l’occasione la scuola si è trasferita nel Parco della Vittoria per godere della bella stagione tra chiacchiere, musica e buon cibo preparato direttamente dalle donne e condiviso tra i partecipanti.

Colori ed eleganti abiti tradizionali hanno reso la festa particolarmente allegra e divertente. E’ stata un’occasione speciale per ringraziare anche le volontarie dell’Associazione Vo.Ce. che durante le lezioni si occupano dei bambini mentre le mamme assistono alle lezioni. Per tutte una splendida rosa che ha commosso, visto il legame affettuoso e di fiducia che si è creato tra i bambini e le “baby sitter” della scuola.

La festa ha riunito gli iscritti ai corsi di italiano per stranieri di Cernusco e Osnago. Presenti il Sindaco di Cernusco Giovanna De Capitani e l’Assessore Maria Grazia Caglio di Osnago oltre a rappresentanti dell’Associazione ALE G da sempre in prima linea per il supporto ai bisogni dei cittadini stranieri.

Soddisfatto il primo cittadino cernuschese: “A tutti i docenti e al personale coinvolto nei corsi, in particolare alla professoressa Sara Prina e al dirigente scolastico professor Renato Cazzaniga, il mio personale sentito ringraziamento per l’importante attività educativa e didattica avviata quest’anno a Cernusco, con impegno e serietà, che sta rispondendo ai reali bisogni di apprendimento della lingua italiana manifestato da tanti ragazzi stranieri adulti per migliorare il loro inserimento sociale”.