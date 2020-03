Cernusco, coronavirus: attivata una rete di supporto alle persone più fragili

Anche a Cernusco si sono registrati due casi di persone positive al covid 19

Spesa e farmaci a domicilio grazie a un team di volontari. Ecco l’elenco con indicato cosa è aperto e cosa no

CERNUSCO – Una rete di supporto, rivolta alle persone anziane o non autosufficienti, per affrontare l’emergenza sociale legata al diffondersi del Coronavirus. E’ quanto ha messo in campo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanna De Capitani sottolineando l’importanza che i cittadini debbano restare in casa e uscire solo per motivi importanti legati all’attività lavorativa.

E’ notizia di oggi che anche a Cernusco siano stati trovati positivi al test del coronavirus due cittadini. Si tratta di una persona di 52 anni ricoverato all’ospedale Mandic e di un altro individuo che, finora asintomatico, si è messo in auto quarantena da solo. In tutta la Provincia i casi aumentano di giorno in giorno. Ed è proprio per contenere il diffondersi del disagio che sono state emesse delle misure restrittive anticontagio basate sull’invito categorico a non uscire di casa se non per estreme necessità. Un appello che riguarda in particolar modo le persone più fragili, potenzialmente più esposte ai “pericoli” del coronavirus.

Ed è proprio a loro che punta il progetto di supporto che prevede il servizio di consegna a domicilio della spesa per le persone residenti e sole, prive di rete famigliare e amicale, di oltre 75 anni o in condizioni di fragilità. Per loro è previsto infatti il supporto di volontari (Vo.Ce. e Auser) per la consegna della spesa settimanale al proprio domicilio. Per informazioni e richieste contattare la Segreteria comunale (tel. 039 9902314-int.8) È possibile inoltre attivare attraverso il Servizio Sociale (tel. 039 9902314-int.5) la consegna giornaliera del pasto caldo al domicilio. Costo a pasto 5 euro. Non solo, ma in collaborazione con la Farmacia Mauri di Cernusco Lombardone e grazie al supporto di alcuni volontari, le persone residenti di oltre 75 anni o in condizioni di fragilità nella deambulazione, possono richiedere il servizio di consegna dei farmaci al proprio domicilio. Per informazioni e richieste contattare la Segreteria comunale (tel. 039 9902314-int 8).

Al fine di rendere ancor più chiaro il contenuto del decreto del presidente del consiglio del Ministro mercoledì sera il sindaco ha predisposto un volantino con indicate quali sono i servizi attivi e quali no.

ECCO IL VOLANTINO