Cernusco, fase 2: ancora qualche giorno per la riapertura di parchi e aree gioco

Il sindaco De Capitani ha aggiornato la cittadinanza sulle novità normative inerenti alla fase 2

Le aree gioco possono essere riaperte ma si dovrà verificare quotidianamente la pulizia e l’igiene dei giochi. Resta il divieto di assembramento

CERNUSCO – Anche Cernusco è entrato da ieri, lunedì, nel vivo della fase 2 con la riapertura di molte attività commerciali. Il sindaco Giovanna De Capitani ha voluto ricordare ai cittadini tutte le regole in vigore in base a quanto previsto dall’ultima ordinanza regionale e dal decreto del presidente del consiglio dei ministri, tra cui l’obbligo di uscire di casa con indosso sempre la mascherina.

Tra le riaperture previste c’è anche quella dei parchi pubblici nel rispetto assoluto del divieto di assembramento e del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. “Viene consentito ai bambini di utilizzare le aree gioco per attività ludica e ricreativa seguendo adeguate prescrizioni e regole finalizzate a tutelare la loro salute – ribadire la sindaca -. In particolare dovremo verificare quotidianamente la pulizia e l’igiene dei giochi. Per questo motivo si chiede qualche giorno di tempo al fine di poter provvedere alla riapertura delle aree gioco e dei parchi con la corretta comunicazione alla cittadinanza e consentendone la fruizione in sicurezza e nel rispetto delle disposizioni nazionali”.

Quanto agli uffici comunali verranno riaperti a partire da lunedì 25 maggio raccomandando, quando possibile, di fissare un appuntamento chiamando telefonicamente e specificando le richieste, così da evitare inutili attese. L’ufficio tributi e l’ufficio di servizio sociale continuerà invece a ricevere solo su appuntamento anche nel prossimo periodo.

Restano infine stabili i dati dei contagio in paese: “Le persone in isolamento domiciliare sono adesso solo 7. Sentite telefonicamente in mattinata stanno tutte bene e in attesa degli esiti dei test medici”.