Cernusco, grande festa per gli alpini: “Da 85 anni con una marcia in più”

Sentita e partecipata cerimonia ieri, domenica, a Cernusco per l’85esimo degli alpini

L’appello per continuare a camminare tutti insieme, coinvolgendo sempre più giovani

CERNUSCO – Bandiere tricolori che sventolavano dai balconi e dalle finestre, gagliardetti e vessilli orgogliosamente rivolti verso l’alto per avvolgere le tante persone che si sono strette intorno agli alpini cernuschesi. Grande festa ieri, domenica, a Cernusco per celebrare in grande stile l’85esimo anniversario di fondazione delle penne nere, guidate da Felice Longoni.

La giornata è iniziata con l’alzabandiera al monumento dell’alpino alla presenza delle autorità civili ed è poi proseguita con la messa, celebrata in parrocchia da don Alfredo Maggioni insieme a padre Sandro Nava, pronto a ripartire, nei prossimi giorni, per la Tanzania.

Al termine, corteo fino al monumento degli alpini, accompagnati dalla note della banda di Cernusco, con la deposizione di una corona di allora in memoria di chi è andato avanti. Presenti, oltre al sindaco Gennaro Toto e a diversi esponenti dell’amministrazione comunale, anche gli ex primi cittadini di Cernusco Giovanna De Capitani, Sergio Bagnato e Angelo Guzzon, il collega di Merate, nonché alpino Massimo Panzeri, il comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Cernusco Pasquale D’Aloia, il comandante della Polizia locale Giovanni Perri e il presidente della sezione Ana di Lecco Marco Magni.

In corteo anche i rappresentanti delle sezioni di Monza e di Como, i portavoce di diversi gruppi della zona insieme agli scenografici alpini del gruppo Aprica con la divisa bianca e gli sci d’ordinanza.

Dopo aver dedicato un pensiero alla popolazione delle Marche, pesantemente colpita dall’alluvione di alcuni giorni fa, il sindaco Gennaro Toto ha voluto congratularsi con il gruppo alpini di Cernusco per il ragguardevole traguardo raggiunto: “Non è facile arrivare a celebrare un simile anniversario, soprattutto in un paese piccolo come il nostro. Ma, forse, più che i numeri è importante sottolineare quello che l’associazione fa ogni giorno, mettendosi sempre a disposizione degli altri. Penso al supporto offerto a L’Aquila, ad Amatrice, durante la pandemia. Voi alpini avete una marcia in più e riuscite a compiere grandi imprese perché incarnate i valori di altruismo, sacrificio e volontà. Anche il nostro gruppo riflette questi valori, mettendosi sempre a disposizione della comunità”.

Parole a cui si è unito l’assessore Andrea Passavanti, ufficiale degli alpini in congedo: “C’è un nemico contro cui dobbiamo lottare, oggi come allora, ed è quello dell’indifferenza”.

Emozionato e commosso, il capogruppo Longoni ha preso la parola per ringraziare tutti gli alpini presenti. Un pensiero è poi andato a chi ha dato vita al gruppo cernuschese, volgendo poi lo sguardo al futuro: “Cerchiamo di aumentare il numero di giovani che vogliono conoscere e assaporare i nostri valori. Mattia e Gabriele, oggi presenti con lo striscione, rappresentano il nostro futuro. Siamo stati bravi a coinvolgerli con il campo scuola, promosso a Villa Grugana, ma ancora più bravi sono stati i loro genitori che hanno trasmesso questa passione”.

Ed è proprio al cuore di ogni singola persona che si è rivolto, con parole accorate e calorose, il presidente della sezione Ana di Lecco Marco Magni: “Dobbiamo riuscire a camminare tutti insieme. Arriviamo da due anni difficili, ma non ci siamo mai tirati indietro. E lo dico senza autocelebrazione. Dobbiamo riuscire a essere ogni giorno di sprono e di esempio per i nostri anziani e per i nostri giovani, che hanno mostrato la vicinanza partecipando a un campo estivo a dir poco esplosivo”.

Le celebrazioni per l’85esimo degli alpini si sono concluse poi in oratorio con il pranzo comunitario.

GALLERIA FOTOGRAFICA