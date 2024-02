Tanti i bambini presenti domenica alla festa di Carnevale in piazza della Vittoria

Il pomeriggio di festa animato con i personaggi di Frozen

CERNUSCO – Grande successo per il Carnival Party, andato in scena domenica scorsa, 11 febbraio, in piazza della Vittoria. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale insieme ai Bagai di binari, ha visto protagonisti Gli amici dei Sorrisi che, travestiti dai personaggi di Frozen, hanno proposto un pomeriggio di festa a base di animazione, baby dance e spettacolo con le bolle.

Tanti i bambini presenti con le loro maschere, coriandoli e stelle filanti. Non sono mancate neanche le premiazioni con il riconoscimento alla migliore maschera andato a Sofia, vestita da fatina turchese, a Paolo, travestito da Napoleone e Tommaso che ha interpreato Micheal Jackson.

La consigliera comunale incaricata al tempo libero Monica Vanoli ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno reso bella e magica l’atmosfera del Carnival Partry cernuschese.

Presenti numerosi bambini in maschera, felici di scorrazzare nel parchetto di piazza della Vittoria tra lanci di coriandoli e stelle filanti e salire sui gonfiabili; inoltre non poteva mancare la merenda offerta a tutti.