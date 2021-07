Otto i ragazzi, tra i 15 e i 18 anni, che hanno partecipato a Util’Estate

Insieme agli educatori hanno svolto lavori utili alla collettività affiancati anche dai volontari di Vo.Ce.

CERNUSCO – Hanno pulito aiuole, estirpato erbacce, rimesso a nuovo tavoli e panchine, riordinato spazi pubblici all’aperto e al chiuso. E non sono neppure mancate occasioni di confronto e dialogo e una piccola formazione presso il Fab Lab (laboratorio di fabbricazione digitale, ma non solo) di Piazza della Vittoria. Ha colto nel segno, anche quest’anno, il progetto Util’Estata, promosso da Piazza L’idea, il servizio per le politiche giovanili dell’azienda speciale Retesalute.

Per due settimane, e precisamente dal 5 al 16 luglio, otto ragazzi di età compresa tra i 15 e 18 anni hanno potuto sperimentare un’esperienza estiva diversa.

Accompagnati dall’educatrice Anna della cooperativa “La Grande Casa” che coordina la parte tecnica del progetto, Alì, Giulia, Alessandra, Fridos, Luca, Riccardo, Sara e Gianluca si sono rimboccati le maniche e hanno svolto lavori utili alla collettività, affiancati dagli instancabili volontari del gruppo Decoro Urbano dell’Associazione VO.CE. che li hanno seguiti in alcune attività insegnando loro impegno e rispetto del bene comune.

“Ringrazio di cuore tutti i ragazzi che hanno partecipato a Util’Estate per aver aderito con entusiasmo – ha rimarcato il sindaco Giovanna De Capitani – .A detta di tutti, è stata una bella esperienza che merita di essere nuovamente riproposta. Un modo per scoprire anche nuove attitudini e la manualità a volte nascosta, un esempio per rendersi utili al proprio paese. Bravi!”