Cernusco, i ragazzi di quinta elementare in visita al memoriale della Shoah

Tante le iniziative messe a punto dall’amministrazione comunale in occasione della giornata della memoria

Settimana scorsa la visita dei ragazzi di quinta elementare al Memoriale della Shoah, Binario 21

CERNUSCO – In visita al memoriale della Shoah di Milano, a Binario 21. E’ stato un mercoledì intenso ed emozionante quello vissuto dai ragazzi delle classi quinte della scuola primaria Rodari che hanno effettuato la trasferta milanese tra le iniziative promosse in occasione della giornata della memoria.

“Abbiamo vissuto una corposa esperienza educativa: abbiamo consegnato il passato al nostro futuro con un l’imperativo a grande voce: mai più indifferenza” le parole dell’assessore all’Istruzione Pietro Santoro, presente insieme al capogruppo di maggioranza Gerardo Biella, che ha accompagnato i ragazzi durante la visita a Binario 21, raccogliendo il testimone di Paola Vita Finzi.

“Prevenire e combattere, oggi e domani, ogni seme di razzismo, discriminazione e indifferenza è compito morale di tutti!”. A salutare i ragazzi prima della partenza in pullman il sindaco Gennaro Toto, che ha parlato di “un giorno importante, ricco di significato, un “investimento” per il futuro di cittadini e cittadine consapevoli del passato”.

Il 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, si terrà l’incontro con Paola Vita Vinzi mentre il 28 gennaio la discussione con il professor Giuseppe Ascoli sul libro “La banalità del male” di Hannah Arendt. L’appuntamento è alle 17 in biblioteca.

Infine domenica 29 gennio spettacolo teatrale con la compagnai Pontos Teatro intitolato “Qui non ci sono bambini” con protagonista Thomas Geve, un ragazzino di 13 anni, deportato ad Auschwitz con la madre, che non rivedrà mai più. L’appuntamento è alle 18 al cine teatro San Luigi.