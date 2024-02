Cernusco, in tanti al primo incontro della rassegna Ipazia su medicina, scienza e tecnologia

La rassegna Ipazia è dedicata ai temi della medicina, della scienza e della tecnologia

Giovedì sera il primo incontro con focus sui trapianti e sull’importanza della donazione

CERNUSCO – Grande partecipazione giovedì sera al primo incontro di Ipazia, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale insieme alla biblioteca per approfondire tematiche legate alla medicina, alla scienza e alla tecnologia.

Ad aprire il ciclo di appuntamenti, tutti in programma alla scuola primaria, una serata dedicata a “Dalla donazione al trapianto: percorso di rinascita” con relatori Bruno Bosisio, presidente della locale sezione dell’Aido, il dottor Francesco Raponi, anestesista e rianimatore, coordinatore locale del prelievo di tessuti e organi dell’Asst Lecco ed Ezio Bonanomi, direttore dell’unità complessa di anestesia e rianimazione pediatrica del Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Gli interventi hanno permesso di sviscerare la complessità della tematica del trapianto, mettendo in luce la grande generosità di chi, in un momento di grande dolore e sconforto come quello legato alla morte di un proprio caro, sceglie, come i genitori del piccolo Gioele Petza, morto a seguito di un incidente stradale alcuni anni fa, la strada della donazione degli organi.

Al termine dell’incontro, l’assessore alla Cultura Gerardo Biella ha voluto rimarcare come il trapianto abbia rappresentato una rivoluzione nel campo medico dando una speranza reale a molti pazienti in situazioni di salute critiche e come sia fondamentale investire sulla ricerca per superare i limiti attuali del trapianto e aumentare la disponibilità degli organi. “Tutto ciò è possibile e gratuito grazie al nostro servizio sanitario nazionale: difendiamolo e promuoviamolo con tutte le nostre forze” ha concluso con enfasi.

Il prossimo appuntamento di Ipizia è in programma il 21 marzo con “Il big bang” spiegato da Gabriele Ghisellini, dirigente di ricerca presso l’osservatorio astronomico di Brera mentre il il 26 marzo focus su “Cura dei tumori: a che punto siamo?” con Giovanni Mandelli, presidente di Fare salute; la dottoressa Carla Magni, chirurga senologa, direttrice della Breast Unit di Asst Lecco e il professor Virgilio Sacchini, chirurgo senologo a New York. Si terrà ad aprile, in data ancora da calendarizzare, l’incontro con l’alpino Felice Longoni, coordinatore regionale Lombardia ed Emilia specialità droni, su “I droni: emergenza, professione e tempo libero”.