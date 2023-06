Cernusco, la biblioteca verrà intitolata a Luigi Rusca

Luigi Rusca è stato vice presidente del Touring Club oltre che letterato e sostenitore dell’ospedale di Merate

La scelta della Giunta dopo aver analizzato la rosa di candidature proposte dalla commissione biblioteca

CERNUSCO – La biblioteca comunale verrà intitolata a Luigi Rusca, personaggio di spicco per le doti letterarie e l’impegno sociale. Così ha deciso la Giunta analizzando le proposte illustrate dalla commissione biblioteca che aveva promosso, in occasione del 20esimo anno di attività del punto di lettura e prestito dei libri, un concorso aperto alla cittadinanza.

Un sondaggio che aveva visto sottoporre ai cernuschesi la possibilità di scegliere tra una rosa di sei nomi (Laura Conti, Felice Donadelli, Mario Ferrario, Alda Merini, AntoniaPozzi, Luigi Rusca) tra cui i tre più votati sono risultati essere Alda Merini, Luigi Rusca e Mario Ferrario. Tra i tre, l’indicazione della Giunta è andata su Luigi Rusca, nato a Milano il 6 luglio 1894 e deceduto a Merate, 8 agosto 1986. Nella sua vita si è distinto non solo per le doti letterarie, ma anche per i ruoli ricoperti come vicepresidente del Touring Club Italiano e della Banca Popolare di Lecco, nonché come Governatore del Rotary e per l’impegno profuso per l’Ospedale di Merate.