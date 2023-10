Cernusco, presentato il calendario 2024 de I bagai di binari

Un calendario realizzato grazie agli artisti del territorio

L’iniziativa ha una finalità benefica: attraverso la vendita dell’almanacco verranno raccolti fondi per la missione in Mozambico dove opera padre Carlo Biella

CERNUSCO – Dodici nomi per ventiquattro opere, ognuna diversa per tipologia, colore e tecnica, per accompagnare lo scorrere dei mesi e delle stagioni. E’ stato presentato domenica pomeriggio il calendario 2024 dei Bagai di binari, dedicato quest’anno all’arte.

Due i formati disponibili (da parete e da tavolo) per un almanacco che permettere di viaggiare con la mente seguendo la continua ricerca di Franco Boaretto, la sensibilità di Dolores Previtali, i paesaggi mozzafiato di Pierluigi Cogliati, il tratto e il colore di Patrizia Canola, i colori caldi di Carla Colombo, i messaggi e le contaminazioni di Bruno Freddi, gli esperimenti di Alberto Casiraghy, la natura dai vibranti colori di Alberto Bosisio, le pennellate e i riflessi di Donato Frisia Jr, il mondo artistico e la modernità di Laura Beatrice Gerlini, la poliedricità di Maria Savino e l’energia che sprigiona dalle opere di Leumas Roa.

Alla presentazione del calendario, realizzato con una finalità benefica a favore delle missioni dove opera padre Carlo Biella in Mozambico, non hanno voluto mancare il consigliere cernuschese con delega alla Cultura Gerardo Biella, accompagnato dalla collega alle associazioni Monica Vanoli, la vice sindaco di Osnago Maria Grazia Caglio e il consigliere Oreste Rovelli di Montevecchia.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Lecco e dei Comuni di Cernusco, Osnago e Montevecchia, ha fornito anche l’occasione per iniziare a festeggiare i 15 anni di fondazione de I bagai di binari e il 18esimo compleanno di D&F.

Il calendario è stato realizzato da Marina Ravot, Nadia Cogliati, Martina Cereda, Silvana Ferrario, Raffaella Marini e Monica Vanoli.

Preziosa è stata la collaborazione con l’associazione Fotogruppo Effeotto, Factory Spa, tipografia Dell’Orto di Cernusco, bar Biella, cartolibreria Brivio Zappa, Emmetre, don Alessandro Fusetti per le parrocchie di Cernusco e Osnago, le associazioni intervenute e i volontari dei nostri paesi.