Cernusco, serata al Castello tra arte, storia e apericena per la Fabio Sassi

Appuntamento sabato 14 ottobre nella splendida cornice del Castello di Cernusco

Arte, storia e apericena per sostenere l’attività della Fabio Sassi, l’associazione che gestisce l’Hospice Il Nespolo di Airuno

CERNUSCO – Il Castello di Cernusco Lombardone ospiterà sabato 14 ottobre un evento a favore della Fabio Sassi, l’associazione che da oltre trent’anni si occupa sul territorio di cure palliative, di sostegno ai malati con prognosi infausta e di supporto alle loro famiglie.

L’appuntamento è alle 19 quando il Castello aprirà le porte per accogliere le persone che potranno gustare un ricco apericena. Saranno esposte e messe in vendita alcune opere d’arte messe a disposizione da artisti e galleristi locali, collezionisti, oltre che dalla stessa associazione. Oltre a queste opere – tra le quali si segnalano quelle di Donato Frisia, Gaetano Orazio e Dolores Previtali – saranno in mostra e in vendita maschere e statue africane. Sarà inoltre offerta la possibilità di una visita guidata al castello. L’intero ricavato della vendita sarà destinato alla Fabio Sassi, l’associazione che ha costruito e gestisce l’Hospice Il Nespolo di Airuno, che nel corso di più di vent’anni ha accompagnato circa 5000 ospiti e i loro famigliari nel difficile viaggio attraverso la malattia e verso il termine della vita, favorendo così la solidarietà sociale.

Il costo di partecipazione è di 55 euro. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere a Marisa (333 9084258) o a Giuliana (039-9900871, dalle 9 alle 15).