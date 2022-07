Con E…State a Merate il centro si riempie di musica e persone

Successo per il giovedì sotto le stelle promosso dalla Pro Loco

Sabato appuntamento con Merate DiVino e giovedì prossimo la notte dei misteri, con cartomanti, magia e musica gitana

MERATE – Ancora un giovedì ricco di musica e divertimento quello promosso ieri sera, giovedì, dalla Pro Loco nell’ambito della rassegna E…State a Merate organizzata in sinergia con La nostra mela e altre associazioni del territorio.

Complice la calda serata di metà luglio, sono state tante le persone che hanno deciso di fare capolino in centro per godersi i vari spettacoli musicali allestiti nei diversi angoli del centro storico tra la performance dei percussionisti anonimi e il viaggio nella musica anni Sessanta in piazza Prinetti, la musica anni Trenta con Anto & Marco Accordeons e Alberto Carchidi in via Manzoni, il concerto Rockabilly con i Surfin’Claire and The Whisky Rockers in piazza Vittoria, la musica italiana e straniera con Giorgio D’Ambrosio in via Manzoni e il dj set in viale Lombardia.

Prossimo appuntamento con gli eventi della Pro Loco domani, sabato, sempre in centro con Merate DiVino, percorso enogastronomico alla scoperta dei vini del nostro territorio. La manifestazione, promossa in sinergia con il consorzio Igt Terre Lariane, si svolgerà a partire dalle 17.

Le iniziativa del giovedì sera tornano il 21 luglio con la notte dei misteri con cartomanti, magia e musica gitana.