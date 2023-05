Confermata la fiera agricola ad Aizurro domenica 21 maggio

La manifestazione si terrà domani dalle 9 alle 17

La fiera agricola è promossa dalla Lia in collaborazione con Coldiretti Lecco

AIRUNO – Confermata la fiera agricola in programma domenica 21 maggio nella frazione di Aizurro. Incerta fino all’ultimo per via del clima instabile degli ultimi giorni, la manifestazione, promossa dalla Lia, libera imprenditoria associata in collaborazione con Coldiretti e il patrocinio del Comune, verrà regolarmente svolta domani con le bancarelle che andranno a colorare e animare la pazza Resegone di Aizurro dalle 9 alle 17.

In mostra le eccellenze e le tipicità del territorio dando spazio alle aziende agricole a km O. A impreziosire l’evento, il set fotografico a cura della Pro Loco di Airuno in collaborazione con il foto Club Airuno e il punto di lettura assicurato dalla biblioteca comunale.

Non solo. Grazie alla disponibilità degli Amici di Tino verrà garantito un servizio cucina e bar con possibilità di pranzare in loca contattando il numero 339 4492144.