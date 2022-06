“Conosci e Gusta la Valle dell’Adda” a Merate un evento a “Km0”

Domenica 19 giugno a Merate mercatino, street food, degustazione di vini e merenda per i bambini

L’evento promosso da Parco Adda Nord insieme a Coldiretti e Pro Loco Merate

LECCO – Il mercatino di Campagna Amica di Coldiretti, lo street food e la degustazione – con possibilità di acquisto – dei migliori vini locali. Ma non solo. Perché a metà pomeriggio c’è anche un momento dedicato ai più giovani con la merenda delle 16, offerta dagli organizzatori, rigorosamente a base di prodotti a Km0.

Parco Adda Nord, Coldiretti Como e Lecco in collaborazione con la Pro Loco di Merate organizzano per domenica 19 giugno dalle 12.30 alle 20 in Piazza Prinetti a Merate “Conosci e Gusta la Valle dell’Adda”, in pratica la seconda parte dell’iniziativa volta a promuovere il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche inaugurata a Calco lo scorso mese di aprile quando una cena di gala riunì nello splendido scenario di Villa Calchi gli Amministratori dei 35 Comuni che fanno parte del Parco Adda Nord che gustarono pietanze a Km0 cucinate dai Cuochi Contadini, figure professionali di Coldiretti e titolari di agriturismi sul territorio lariano.

Domenica 19 l’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Si potranno acquistare erbe aromatiche, confetture, tisane, zafferano, cosmetici allo zafferano, formaggi vaccini, confetture, succhi, piccoli frutti freschi, grana padano, miele, polline, vino, uova, farine e prodotti da forno. Ci sarà anche la possibilità di pranzare e cenare all’aperto in piazza grazie allo street food con un menù a base di pane e salame, pane salame e formaggio, panino con porchetta, Tòc (polenta che si mangia con le mani), patata rodeo.

Per gli appassionati di vino è previsto anche un percorso di degustazione con alcune delle cantine del territorio come l’azienda agricola Bonanomi Valerio (Santa Maria Hoè), la Fratelli Cereda (la Valletta Brianza) e La Pederzola che proporranno al pubblico i loro vini più pregiati.

“Continua il percorso intrapreso dal Parco Adda Nord assieme a Coldiretti e questa volta in collaborazione con la Pro Loco di Merate, una realtà molto attiva in ambito organizzativo a Merate, di valorizzazione e promozione territoriale attraverso i prodotti enogastronomici e le aziende agricole che li producono” dice Paolo Mauri, consigliere delegato al marketing territoriale del Parco Adda Nord e promotore dell’iniziativa.

“Dopo un momento dedicato agli Amministratori – prosegue – abbiamo deciso di andare in mezzo alla gente per portare il messaggio dell’iniziativa “Conosci e gusta la Valle dell’Adda” con questo appuntamento dedicato al Km0 che si apre anche alla degustazione dei vini locali, magari poco noti ai più ma meritevoli di essere assaggiati e conosciuti. Ci è piaciuto anche dedicare un momento di educazione alimentare ai bambini e ai ragazzi offrendo loro una merenda composta esclusivamente da prodotti nostrani”