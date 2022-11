“Coraggiosamente donne”: film e spettacoli a Olgiate e Calco contro la violenza di genere

L’iniziativa è promossa dallo sportello antiviolenza Officina Donna e L’altra metà del cielo – Telefono donna

Primo appuntamento venerdì 4 novembre con la proiezione del film “Donne senza uomini”

OLGIATE – Due film, un omaggio alla grande poetessa Antonia Pozzi e uno spettacolo “Zittita” che parla della violenza psicologica e fisica sulle donne nelle relazioni interpersonali, sentimentali e in ambiente lavorativo.

E’ il ricco programma di Coraggiosamente donne, iniziativa promossa per contrastare la violenza sulle donne dalle associazioni – lo sportello antiviolenza Officina Donna e L’altra metà del cielo – Telefono donna – da sempre in prima linea su questo tema. L’iniziativa si svolgerà durante il mese di novembre, durante il quale ricorre, il 25 novembre, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Olgiate e di Calco.

Si comincia venerdì 4 novembre con la proiezione di “Donne senza uomini” mentre l’11 novembre sarà la volta di “Due giorni, una notte”. Entrambe le serate sono in programma alle 20.45 nella parrocchia di Olgiate (piazza Paolo VI): prevista a testimonianza di donne iraniane alla proiezione della prima pellicola, ambientata proprio in Iran. Dal cinema si passerà alla poesia il 18 novembre con l’omaggio ad Antonia Pozzi, poetessa milanese vissuta nella prima metà del Novecento. Le liriche struggenti e appassionate, ispirate anche dalle montagne della Valsassina dove la famiglia Pozzi soggiornava in vacanza, saranno interpretate dalla voce narrante di Antonella Carrabs, accompagnata da Rossella Spinosa all’organo e al cembalo. L’appuntamento è sempre alle 20.45 questa volta all’auditorium San Vigilio di Calco.

Infine, sabato 26 novembre, spazio a “Zittita”, melologo tratto da un testo letterario di Monica Pelliccione, musicato e riadattato da Rossella Spinosa e Sonia Grandis, in scena all’oratorio di Olgiate.

L’ingresso ai quattro eventi è gratuito: è richiesta però l’adesione al progetto “Vite preziose” a sostegno delle donne afgane in difficoltà.