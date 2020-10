Covid. A Casatenovo 57 nuovi casi di contagio in una sola settimana

Forte aumento di casi di contagio da Covid a Casatenovo

Il sindaco invita alla prudenza: “Non sottovalutate i rischi”

CASATENOVO – L’ultimo aggiornamento diffuso dal Comune di Casatenovo rivela un importante aumento di nuovi casi Covid sul territorio: nella settimana dal 22 al 28 ottobre 2020 ne sono stati registrati ben 57.

La distribuzione dei nuovi positivi per fasce d’età è la seguente:

Fino a 20 anni: 13 casi

Tra 20 e 40 anni: 16 casi

Tra 40 e 60 anni: 17 casi

Tra 60 e 80 anni: 7 casi

Oltre 80 anni: 4 casi

“Ad oggi non è stato segnalato alcun nuovo decesso di soggetti Covid positivi – spiega il sindaco Filippo Galbiati – Alcuni pazienti sono ospedalizzati, la maggior parte sono al domicilio”.

“Siamo in una fase di importante crescita giornaliera della positività dei tamponi – aggiunge il sindaco – Questo deve indurre tutti a non sottovalutare i seri rischi che si corrono in questa fase in cui, a differenza che nell’estate, la contrazione dell’infezione causa sempre più spesso una malattia polmonare, talora molto grave.