Cura degli anziani: con Dietro la lavagna un docufilm e una conferenza sul tema

Due importanti appuntamenti per riflettere sul tema dell’invecchiamento

Si comincia l’8 febbraio con la proiezione di “In cerca di cura” mentre il 27 febbraio dialogo a tre voci su “Cura o prendersi cura?”

MERATE – Due iniziative per promuovere all’interno della comunità un percorso di riflessione sul significato della cura quando si diventa anziani. Le propone, nel mese di febbraio, l’associazione Dietro la lavagna, accendendo i riflettori sul concetto di cura e del prendersi cura, di sé e degli altri e, a livello ancora più globale, dell’uomo e dell’ambiente.

“Siamo consapevoli che ripensare al modo di invecchiare significhi andare oltre gli schemi e i paradigmi attuali, significhi metterli in discussione, infrangerli. Significhi immaginarci come una parte del tutto, inscindibile dagli altri in un rapporto indivisibile.

Non possiamo ripensare il nostro futuro senza ripensare al futuro della comunità, dove la relazione, l’attenzione, la cura sono cardini sui quali si fonda il vivere di tutti” spiegano dal direttivo capitanato da Maria Rosa Panzera.

Il progetto si struttura in due diversi appuntamenti. Il primo è in programma l’8 febbraio alle 20.45 all’auditorium Giusi Spezzaferri dove verrà proiettato “CareSeekers – In cerca di cura”, documentario “on the road” in cui quattro storie si intrecciano in un viaggio surreale attraverso l’Italia alla ricerca di una risposta alla grande domanda: “quale cura ci (a)spetta?”

Dopo la proiezione interverranno la regista Teresa Sala e la sceneggiatrice Tiziana Francesca Vaccaro.

Il 27 febbraio alle 21 in Auditorium sarà la volta della conferenza dal titolo: “Cura o prendersi cura? – Ripensare al modo di invecchiare andando oltre gli schemi” con relatori Laura Campanello, filosofa e life coach, consulente pedagogica, scrittrice e blogger; Natalia Parmigiani componente dell’Auser di Fabbrico (Reggio Emilia) e Donatella Barberis direttrice Ambito di Merate.

“La conferenza vuole essere l’occasione per pensare e riflettere sul tema dell’anzianità e

dell’invecchiamento della popolazione – sottolineato le organizzatrici -. Diversi saranno i temi trattati: con la filosofa parleremo del significato che diamo alla parola cura e della differenza fra questa ed il concetto del prendersi cura; la referente dell’Auser di Fabbrico ci racconterà le riflessioni fatte dal gruppo di volontarie/i che hanno partecipato al film su come immaginano e vorrebbero la loro vecchiaia mentre la direttrice