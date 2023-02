Cure palliative: la Fabio Sassi propone un corso per nuovi volontari

Il corso di formazione dei nuovi volontari si svolgerà dal 4 marzo al 6 maggio

“Essere volontari nelle cure palliative”: al via un ciclo di lezioni per approfondire i temi legati a questa delicata tematica

AIRUNO – Si svolgerà dal 4 marzo al 6 maggio il corso per i nuovi volontari, organizzato dall’associazione Fabio Sassi Odv, nata nel 1989, che si occupa di sostenere i malati terminali e le loro famiglie e che ha dato vita all’Hospice Il Nespolo di Airuno.

Dopo il corso organizzato nel 2021, la formazione ordinaria proposta lo scorso anno e le attività promosse in occasione del ventesimo anno di apertura dell’hospice di Airuno, la Fabio Sassi ha stilato un calendario di incontri aperti a tutti, ma particolarmente indirizzati a coloro che desiderano impegnarsi in attività di volontariato all’interno dell’associazione.

Scopo del corso, che si svolgerà a Merate, sarà quello di formare i partecipanti su tematiche fondamentali per coloro che vogliono stare accanto al malato e ai suoi familiari, nel momento delicato del fine vita. Saranno approfonditi i problemi legati all’accompagnamento delle persone fragili, alle modalità di sostegno ai familiari, ai principi ispiratori delle cure palliative, ai ruoli del volontario all’interno dell’hospice, nei servizi di cure palliative e in altri settori nei quali opera l’associazione.

L’incontro di apertura del 4 marzo

Il corso, gratuito e aperto a tutti, sarà articolato in otto incontri. Inaugurerà questo percorso formativo la sessione di sabato 4 marzo. Dalle 9 alle 12.30 nell’Auditorium comunale Giusi Spezzaferri si susseguiranno gli interventi di Gianlorenzo Scaccabarozzi, già direttore del dipartimento fragilità e della rete delle cure palliative dell’Asst di Lecco e attualmente Professore di Medicina e cure palliative all’Università Bicocca di Milano, che illustrerà il contesto normativo delle cure palliative; di Luca Moroni, coordinatore della Federazione cure palliative regione Lombardia (“Storia delle cure palliative. Nascita della Federazione cure palliative in Italia”) e di Luca Riva, responsabile della struttura complessa cure palliative e dell’hospice “Il Resegone” dell’Asst Lecco, che evidenzierà quali siano i nodi della rete di cure palliative nella provincia di Lecco.

I successivi incontri avranno luogo dalle 20.30 alle 22.30 alla sala civica di Merate:

lunedì 13 marzo: “Il ruolo del volontariato”, presidente e componenti CdA;

lunedì 20 marzo: “Cosa sono le emozioni, perché è importante riconoscerle”, Alessia Paganelli, Irene Baronchelli;

lunedì 27 marzo: “Le relazioni di aiuto: definizione e significato”, Valentina Ratti, Gennaro Quadraruopolo;

lunedì 3 aprile: “Quando si muore, si muore soli?”, Luisa Nervi, Beatrice Brivio, Andrea Millul;

lunedì 17 aprile: “Ruolo del volontario all’interno dell’équipe”

martedì 2 maggio: “Dimensione della malattia e del morire”, Venanzio Viganò, Magda Fontanella.

Il percorso si concluderà sabato 6 maggio con una tavola rotonda dedicata all’alleanza terapeutica e norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, con gli interventi di Luisa Nervi, Mario Cagna e Marta Perin, che si svolgerà dalle 9 alle 12.

Per gli incontri del 4 marzo e del 6 maggio è stato chiesto l’accreditamento ECM per le professioni sanitarie. Il corso vede il patrocinio del comune di Merate.

L’associazione Fabio Sassi ODV, presieduta da Daniele Lorenzet, conta su circa 180 volontari, che svolgono attività di assistenza e di accoglienza all’hospice di Airuno, nella Rsa “Villa Cedri” di Merate, nell’assistenza domiciliare, in settori dedicati alla promozione, alla formazione e alla sensibilizzazione sui temi delle cure palliative e del fine vita.

Per informazioni sul corso: volontari@fabiosassi.it, tel. 039.9945222 (da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12).