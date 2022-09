E…State a Merate si chiude con la cena della Pro Loco per dire grazie ai volontari

Già pronto il ricco calendario di eventi autunnali con lo street food e la festa del cioccolato in centro

Bilancio più che positivo per la kermesse che ha animato e ravvivato l’estate meratese

MERATE – Una cena per dire grazie alle tante persone che hanno reso possibile l’ottima riuscita di E…State a Merate, la kermesse estiva che ha animato e ravvivato i mesi estivi in città.

Ieri sera, sabato, gli spazi del centro anziani di piazza don Minzoni hanno ospitato il momento conviviale promosso dalla presidente della Pro Loco Simona Vitali. E’ stata proprio quest’ultima a ringraziare i tanti volontari grazie ai quali si è riusciti a promuovere un cartellone di eventi vario e interessante. Una menzione particolare è stata poi rivolta al notaio Alessandra Panbianco e all’amministrazione comunale per la collaborazione instaurata.

Dal canto suo, il sindaco Massimo Panzeri, presente alla cena insieme agli assessori Franca Maggioni e Fabio Tamandi e al consigliere Paolo Centemero, ha ringraziato i soci della Pro Loco per il lavoro svolto, assicurando il sostegno per le prossime iniziative in programma.

Tra queste, da segnalare nell’ambito di Autumn Merate, l’Hop Hop Street Food in programma venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre nel centro storico e l’attesissima festa del cioccolato in calendario sabato 22 e domenica 23 ottobre. In partenza mercoledì 12 ottobre il corso di yoga al centro anziani di Merate.