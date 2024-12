Ecco MyCasatenovo, la nuova App di comunicazione

La nuova App comunale sarà attiva dal 1° gennaio 2025

MyCasatenovo è stata pensata per evolversi nel tempo con l’attivazione di nuove funzionalità che ne amplieranno ulteriormente l’utilità

CASATENOVO – L’obiettivo è migliorare la comunicazione istituzionale e semplificare l’accesso ai servizi comunali. Sarà attiva dal 1° gennaio 2025 MyCasatenovo, l’applicazione mobile, già scaricabile, che andrà a sostituire la precedente “Casatenovo Smart” per potenziare ancora di più il canale informativo tra Comune e cittadinanza. “La nuova App si pone infatti come complemento all’attuale sito istituzionale, offrendo un sistema integrato che rende più immediato e accessibile il rapporto tra il Comune e i cittadini” spiega il consigliere Tommaso Albrigo, delegato alla Comunicazione istituzionale.

“Al momento del lancio – continua il consigliere – , l’app permetterà una fruizione mobile del sito comunale, offrendo la possibilità di consultare le informazioni principali direttamente dal proprio smartphone. Inoltre, sarà possibile avere accesso al calendario della raccolta

differenziata e visualizzare le allerte meteo regionali, garantendo così un’informazione

tempestiva e mirata in caso di emergenze o situazioni di criticità”.

Il progetto, tuttavia, non si ferma qui. “MyCasatenovo è stata pensata per evolversi nel tempo con l’attivazione di nuove funzionalità che ne amplieranno ulteriormente l’utilità. Tra queste la possibilità di compilare e inviare istanze direttamente dall’app, semplificando l’interazione con gli uffici comunali. Tramite Spid il cittadino avrà la possibilità di accedere al proprio cruscotto personale, dal quale monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche inoltrate. Questi strumenti saranno resi disponibili con aggiornamenti successivi, al fine di garantire un’esperienza d’uso ottimale”.

Da qui l’invito a scaricare l’app gratuita, già disponibile sugli store digitali,

per iniziare a sperimentare questo nuovo canale. In caso di malfunzionamenti, fisiologici

in una prima fase di implementazione e test, è possibile inoltrare una segnalazione

all’Ufficio Comunicazione all’indirizzo comunicazione@comune.casatenovo.lc.it.

Per ulteriori informazioni:

https://comune.casatenovo.lc.it/notizie/3206268/disponibile-nuova-app-comunicazione-mycasatenovo